На улицах Лондона смешались кони и люди: разъяренная толпа дала отпор конной полиции, а испуганные животные начали топтать все вокруг. Сами протесты продолжают быть площадкой для безработных из-за пандемии звезд шоу-бизнеса. К протестующим в Лондоне, правда в окружении телохранителей, присоединилась Мадонна, а в Брюсселе в грабежах бутиков поучаствовали местные звезды рэпа.

На улицах Лондона смешались кони и люди: разъяренная толпа дала отпор конной полиции, а испуганные животные начали топтать все вокруг. Сами протесты продолжают быть площадкой для безработных из-за пандемии. К протестующим в Лондоне, правда в окружении телохранителей, присоединилась Мадонна, а в Брюсселе в грабежах бутиков поучаствовали местные звезды рэпа.Брюссельские погромы начались уже после мирного митинга против расизма и полицейского произвола. Собрание в десять тысяч человек — ни о какой социальной дистанции и говорить не приходится. Разгоряченные выступлениями люди начали провоцировать стражей порядка. На демонстративные попытки стать новым символом протестов конная полиция внимания не обращала — стройными рядами проносилась мимо, разгоняя беснующуюся толпу.Полицейские машины на въезде в африканский квартал Брюсселя встречали градом увесистых булыжников. У них пытались выбить щиты — дело чуть не дошло до рукопашной. Полицейским пришлось задействовать водомет. Плотными рядами стражи порядка пошли в наступление — толпа бросилась бежать, едва не сметая на пути невозмутимо отдыхавших на скамейках прохожих.Стали громить магазины. В ход пустили бутылки, выломанные дорожные знаки, стулья. Несколько точек даже пытались поджечь. Ломали не только, чтобы сломать — в общей суматохе начались грабежи, охапками выносили вещи, одежду, кроссовки, ювелирные украшения.Причем здесь дорогие бутики понять, конечно, трудно. Одни якобы сделали это потому, что накопилось, а другие обвиняют во всем полицию, объясняя это тем, что их действия вызывают в обществе ответную реакцию. К примеру, в прошлом году в Брюсселе подростка насмерть сбила полицейская машина во время погони. Его родители до сих пор требуют справедливого расследования инцидента. Но оправдывает ли это погромы?В Брюсселе вспомнили не только о Джордже Флойде, который погиб в США, но и о колониальном прошлом Бельгии. Развернули флаг Конго и захватили статую короля Леопольда II, который на протяжении 18 лет лично владел африканской колонией королевства. По итогам вечера задержаны 150 человек. Впрочем, премьер-министр Софи Вильмес уже обещала подумать, закрывать ли глаза на такие митинги и впредь, учитывая последствия и действующий карантин.