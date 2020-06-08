Владимир Путин поручил правительству создать единую информационную платформу для поиска и размещения вакансий

Владимир Путин поручил правительству создать единый информационный веб-портал для поиска и размещения вакансий. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.На портале граждане должны иметь возможность размещать и искать предложения в сфере занятости, в том числе о работе временного характера. Доклад Михаила Мишустина по соответствующей теме должен быть сделан до 1 июля.В целях повышения качества услуг по трудоустройству и предоставлению услуг в электронной форме, правительству предстоит принять меры, направленные на совершенствование деятельности органов службы занятости населения.Органы службы занятости смогут заключать контракты на профессиональное обучение безработных граждан с образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования как с единственным поставщиком. Кабмин должен внести изменения в законодательство о госзакупках также к 1 июля.Президент постановил внести поправки в трудовое законодательство, направленные на совершенствование дистанционных форм труда работников и внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. Премьер-министр должен подготовить предложения по этим вопросам к 20 декабря 2020 годаМинтруду России совместно с Минобрнауки России, Минфином России и при участии объединений работодателей поручено обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образования и научные организации.