Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда. Перечень опубликован на сайте главы государства.

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда. Перечень опубликован на сайте главы государства.Президент поручил правительству РФ:- продлить либо возобновить выплаты пособия по безработице на три месяца гражданам, зарегистрированным в службы занятости как безработные, и потерявшим право на пособие по безработице из-за окончания срока их действия после 1 марта 2020 года;- предоставить безработным гражданам-родителями право на доплату к пособию по безработице в размере 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка одному из родителей;- увеличить с 1 мая 2020 года на три месяца минимальный размер пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей;- создать единую интернет-платформу для размещения и поиска вакансий;- внести в трудовое законодательство изменения для совершенствования дистанционных форм труда работников и электронного оформления трудовых отношений;- до 1 июля доложить о ситуации на рынке труда в российских регионах.В понедельник, 8 июня, президент подписал закон о поддержке экономики и населения, включая увеличение в 2 раза детских пособий в возрасте до 1,5 лет, если в семье кто-то потерял работу. Пособие можно получить на каждого ребенка в размере 6,752 тысячи руб.