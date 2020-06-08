Проблема безработицы в России стала особо острой на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Многим людям пришлось уйти в неоплачиваемые отпуска, а другие и вовсе остались без работы.

Проблема безработицы в России стала особо острой на фоне пандемии коронавируса COVID-19. Многим людям пришлось уйти в неоплачиваемые отпуска, а другие и вовсе остались без работы.Чтобы урегулировать ситуацию, президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по борьбе с безработицей. Среди предложенных главой государства мер поддержки населения оказались и новые выплаты.В частности, Путин распорядился увеличить минимальный размер пособия по безработице в три раза – с 1500 до 4500 рублей. А срок выплаты пособия российский лидер поручил продлить на три месяца. Кроме того, оставшиеся без работы опекуны несовершеннолетних детей получат по 3 тысячи рублей за каждого находящегося на попечении ребенка.Президент не обделил вниманием и представителей малого и среднего бизнеса. Так, вынужденным закрыть свое дело индивидуальным предпринимателям теперь положено пособие по безработице в максимальном размере.Также Владимир Путин поручил кабмину облегчить для граждан процесс поиска работы. С этой целью правительству предстоит модернизировать работу службы занятости населения. В частности, Путин предложил сделать услуги по трудоустройству доступными в электронном виде.Помимо этого глава государства распорядился продумать детали разработки единой информационной платформы по поиску вакансий. Ряду министерств российский лидер также поручил оказать поддержку при трудоустройстве выпускникам университетов, завершивших обучение в текущем году.