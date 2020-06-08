Во время встречи с соцработниками госучреждений и коммерческих организаций президент России рассказал о мерах поддержки в связи с коронавирусом и призвал действовать, не оглядываясь постоянно на то, что льготами могут воспользоваться нечистоплотные люди.

Во время встречи с соцработниками госучреждений и коммерческих организаций в режиме видеосвязи президент России, рассказывая о льготах, призвал действовать, не оглядываясь постоянно на то, что ими могут воспользоваться нечистоплотные люди.Владимир Путин отметил, что власть понимает существующие риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов, но "необходимо поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство".Рассказывая о новых дополнительных мерах поддержки, глава государства отметил, что по его поручению правительство подготовило и внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, и этот документ подписан.Согласно этому документу от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией."Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей", — сказал Путин."То есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний", — пояснил он в ходе встречи, которую транслировал телеканал "Россия 24".Кроме того, как сказал глава государства, уже зарекомендовавшие себя НКО (получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, а также НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг) полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) за II квартал текущего года.Эта мера, подчеркнул Путин, распространяется и на организации традиционных религий России.Еще одна мера, предусмотренная данным документом, заключается в том, что "средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам"."То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству", — уточнил президент и добавил: власти пошли на такой шаг, "потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно".