Министерство обороны РФ и компания Сухой заключили контракт на производство 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Соглашение было подписано на прошлой неделе.

Министерство обороны РФ и компания "Сухой" заключили контракт на производство 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Соглашение было подписано на прошлой неделе, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.Собеседник агентства добавил, что в 2021 году российские военные начнут покупать модернизированные боевые самолеты Су-34М.Ранее СМИ сообщали о контракте на поставку в войска истребителей-бомбардировщиков с комплексом электроники "Сыч". Эти системы существенно расширят возможности боевого самолета: он сможет нести подвесные контейнеры с разведывательным оборудованием, применять новое вооружение.Су-34 – двухместный ударный самолет. На 12 точках подвески боевой машины размещаются до 8 тонн оружия: управляемые и неуправляемые бомбы, блоки реактивных снарядов, ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".Предельная скорость – 1900 километров в час, максимальная высота – 14 километров. Без дозаправки Су-34 может пролететь до 4500 километров.