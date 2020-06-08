Строительство АЭС Эд-Дабаа в Египте и Китае при участии Росатома начнется в конце 2020 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в интервью официальному интернет-ресурсу для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).

Строительство АЭС "Эд-Дабаа" в Египте и Китае при участии "Росатома" начнется в конце 2020 года, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в интервью официальному интернет-ресурсу для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).В России продолжается производство оборудования для АЭС и не ожидается сокращения поставок. "В марте завершились работы по изготовлению отдельного оборудования для энергоблоков АЭС в Бангладеш, запланированы поставки теплообменников. Ожидаются также отгрузки очередной партии оборудования в Индию. Кроме того, в конце текущего года планируется начать строительство АЭС в Египте и Китае", – сообщил Осьмаков.В Китае два новых энергоблока российского дизайна поколения 3+ с реакторами ВВЭР-1200 будут построены на площадке АЭС "Сюдайпу" на северо-востоке страны в провинции Ляонин, округ Хулудао.В Египте четыре энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 построят по российскому проекту "АЭС-2006". Это энергоблоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными показателями. В апреле 2018 года госкорпорация "Росатом" начала реализацию проектов в Египте на $60 миллиардов. Госкорпорация "Росатом" поставит Египту тренажеры для подготовки сотрудников первой египетской АЭС "Эд-Дабаа".В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали в Каире межправсоглашение о строительстве АЭС с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 мегаватт каждый. В декабря 2017 года в столице Египта Каире в присутствии президента Владимира Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси были подписаны акты о вступлении в силу контрактов на строительство АЭС.Строительство АЭС оценивается в $30 миллиардов. Россия предоставляет Египту госкредит в размере $25 миллиардов на 13 лет под 3% годовых. Кредит пойдет на финансирование 85% стоимости каждого контракта, остальные 15% Египет выплатит деньгами или товарами.