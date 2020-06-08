Роскосмос планирует возобновить производство ракет-носителей Рокот. Министерство обороны РФ и Космический центр Хруничева подписали контракт. Новая РН будет называться Рокот-М.

"Роскосмос" планирует возобновить производство ракет-носителей "Рокот". Как стало известно агентству РИА Новости из собственного источника в отрасли, Министерство обороны РФ и Космический центр Хруничева подписали контракт. Новая РН будет называться "Рокот-М".Первые данные о разработке обновленной ракеты-носителя появились на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018". Тогда ГКНПЦ Хруничева сообщил, что ведет работу над "Рокот-2". Она получит отечественную систему управления взамен украинской.Легкая ракета-носитель "Рокот" способен поднять около 2 тонн. Всего РН запускали свыше 30 раз, она вывела на орбиту 70 аппаратов. Первый старт состоялся в 2000 году, последний – в 2019 году."Рокот" создана на основе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н. Максимальная дальность ее полета – около 10 тысяч километров, вес – 105 тонн. В боевой части размещаются 6 ядерных боевых блоков. Мощность каждого варьируется от 550 до 750 килотонн в тротиловом эквиваленте.