Россия в июне поставит за рубеж 550 тысяч тонн зерна против 1,37 миллиона тонн в июне 2019 года, отмечает аналитический центр Русагротранс. В том числе экспорт пшеницы составит 450 тысяч тонн (в июне 2019 года - 922 тысячи тонн), ячменя - 50 тысяч тонн (151 тысяча тонн), кукурузы - 50 тысяч тонн (268 тысяч тонн).

Россия в июне поставит за рубеж 550 тысяч тонн зерна против 1,37 миллиона тонн в июне 2019 года, отмечает аналитический центр "Русагротранс". В том числе экспорт пшеницы составит 450 тысяч тонн (в июне 2019 года — 922 тысячи тонн), ячменя — 50 тысяч тонн (151 тысяча тонн), кукурузы — 50 тысяч тонн (268 тысяч тонн).Между тем экспорт зерна в мае увеличился до 2,26 миллиона тонн (в мае 2019 года — 1,37 миллиона тонн), в том числе экспорт пшеницы составил 1,539 миллиона тонн (935 тысяч тонн), ячменя — 357 тысяч тонн (206 тысяч тонн), кукурузы — 358 тысяч тонн (209 тысяч тонн).Всего с 1 апреля по 4 июня Россия поставила за рубеж 6,85 миллиона тонн зерна, отмечает "Интерфакс"."Русагротранс" ожидает, что в 2020 году в России соберут 124,1 миллиона тонн зерна, в том числе пшеницы — 76,9 миллиона тонн, ячменя — 19 миллионов тонн, кукурузы — 15 миллионов тонн за счет увеличения посевных площадей и урожайности, остальных культур — 13,2 миллиона тонн.