Рубль начал неделю с быстрого укрепления. Если в начале торгов на Московской бирже с утра доллар и евро теряли по 30 коп., то к обеду потери иностранной валюты удвоились.

Рубль начал неделю с быстрого укрепления. Если в начале торгов на Московской бирже с утра доллар и евро теряли по 30 коп., то к обеду потери иностранной валюты удвоились.Курс евро снизился впервые до докризисного уровня до 76,90, теряя 79 коп. к закрытию торгов пятницы согласно данным на 14:14 мск. Доллар подешевел на 50 коп. до 68,2 руб., в моменте снижаясь до 68 руб. — минимума 6 марта.В самые напряженные моменты пандемии 19 марта и мирового кризиса курс евро достигал 90 руб., а доллар — 82 руб. Но к июню российская валюта стала одной из самых быстро укрепляющихся.Поддержку рублю оказывает смягчение ограничений в российской экономике. Глава правительства Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня, объявил о возможности заграничных поездок и возобновлении работы туристической отрасли с 1 июля.Оптимизма добавляет и стабилизация на рынке нефти: спрос на топливо растет, и цена европейского эталона Brent, сопоставимого по стоимости с российским Urals, 8 июня утром превысила $43 впервые с 6 марта. Министры 23 стран альянса ОПЕК+ на заседании 6 июня в формате видеоконференции одобрили самое масштабное в истории сокращение добычи нефти еще на один месяц — до конца июля. Ранее соглашение действовало 2 месяца с 1 мая — 9,7 миллиона баррелей в сутки.