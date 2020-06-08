Ларису Гузееву разнесли за то, что она снимается на ТВ без защитной маски и перчаток в период пандемии коронавируса. Телеведущая резко отреагировала на нападки в свой адрес.

Ларису Гузееву разнесли за то, что она снимается на ТВ без защитной маски и перчаток в период пандемии коронавируса. Телеведущая резко отреагировала на нападки в свой адрес.Знаменитость обрушилась с праведным гневом на хейтеров в своем инстаграм-аккаунте. Помимо прочего телеведущую обвиняют в пренебрежении мерами безопасности.Лариса Гузеева заявила, что всех недоброжелателей отправляет в бан. Она отметила, что адски терпелива, "но идиотов терпеть сил и желания нет". Актриса призвала недовольных держать себя в руках. "Иначе заболеете. Договорились?" – пригрозила злопыхателям Лариса Гузеева.Отметим, артистка является ведущей шоу "Давай поженимся!" и "На дачу" на Первом канале. Как писали "Дни.ру", когда звезда в очередной раз отправилась на рынок за продуктами для десерта, которым она позже порадовала гостей программы, то в молочном отделе ей предложили отведать сливки. Ларисе Гузеевой пришлось отказаться. "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", – заявила знаменитость.2 Дек 2018 в 7:16 PSTОтметим, что теледива частенько груба со своими подписчиками. Напомним, в начале марта она распекла тех, кто ходит по улице без масок. Она предложила тем, кто не соблюдает правила, убиться об стену. После скандальных высказываний затравили в Сети.