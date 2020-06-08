В Париже строители приступили к демонтажу строительных лесов у шпиля Собора Парижской Богоматери. Речь идет о металлической конструкции весом около 200 тонн, которая расплавилась и деформировалась при пожаре в 2019 году. Рабочим предстоит распилить ее на части и потом спустить на землю при помощи строительного крана. Ожидается, что работы продлятся все лето, сообщает телеканал Россия 24.

В Париже строители приступили к демонтажу строительных лесов у шпиля Собора Парижской Богоматери. Речь идет о металлической конструкции весом около 200 тонн, которая расплавилась и деформировалась при пожаре в 2019 году. Рабочим предстоит распилить ее на части и потом спустить на землю при помощи строительного крана. Ожидается, что работы продлятся все лето, сообщает телеканал "Россия 24".Данный этап работ является важным для Нотр-Дама-де-Пари. Как отмечает издание France Info, в самом начале работ оплавившаяся во время пожара структура была настоящей головоломкой. Установленные для реставрации леса состоят из сорока тысяч деталей.В новом этапе работ примут участие две команды по пять промышленных альпинистов. Настоятель Нотр-Дама-де-Пари Патрик Шове отметил — лишь после разбора металлической конструкции можно будет говорить о том, что собор спасен.Напомним, пожар во всемирно известном католическом храме произошел в апреле 2019 года. В результате возгорания обрушился шпиль собора. Утешительным является то, что структура собора и главные произведения искусства уцелели. Возможной причиной возгорания эксперты называют непотушенную сигарету или проблемы с электричеством. Специалисты полагают, что на восстановление собора могут уйти 10-15 лет.