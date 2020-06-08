Авиакомпания S7 рассчитывает в июне возобновить полеты по всей маршрутной сети в России, которые компания выполняла зимой 2020 года и летом 2019 года, сообщает авиакомпания.

Авиакомпания S7 рассчитывает в июне возобновить полеты по всей маршрутной сети в России, которые компания выполняла зимой 2020 года и летом 2019 года, сообщает авиакомпания.Основная часть полетов придется на хабы компании в Новосибирске и Иркутске. В частности, S7 начнет выполнять полеты из Иркутска в Сочи и Симферополь.Авиакомпания начнет летать из московского "Домодедово" в Ульяновск и Геленджик, на август намечены первые полеты в Махачкалу.Смягчение ограничений и начало отпускного сезона благоприятно сказались на восстановлении спроса. S7 ожидает роста пассажиропотока на 50% в июне, а количество рейсов увеличится на 40%. Положительные изменения сохранятся и в другие летние месяцы, полагает авиакомпания.В апреле S7 перевезла 213,6 тысячи пассажиров (- 79% в годовом выражении). При этом по объему перевозок компания стала крупнейшей в России, обогнав "Аэрофлот".