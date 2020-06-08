Москвичи должны будут соблюдать режим самосохранения и после снятия основных ограничений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Так, горожанам придется носить маски до начала массовой вакцинации от COVID-19.

Москвичи должны будут соблюдать режим самосохранения и после снятия основных ограничений. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Несмотря на то, что пандемия идет на спад, борьба с распространением коронавируса не окончена, и риск заражения все еще есть."Каждый из нас по-прежнему должен соблюдать режим самосохранения и бережного отношения к окружающим. А открытые предприятия — четко выполнять требования санитарных служб", — подчеркнул мэр.Ранее столичный градоначальник говорил, что москвичам придется носить маски до начала массовой вакцинации от COVID-19. По разным данным, это может произойти в период от октября 2020 года до февраля 2021 года. Также горожанам необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.О необходимости носить маски напомнил и бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко."Это — перенесение акцентов на самосознание граждан", — считает он.Медик также призвал людей из группы риска не перенапрягаться с физической активностью, не гулять под палящим солнцем и продолжать следить за здоровьемстараться не гулять в разгар солнечной активности."Я бы всем нам советовал следить за температурой тела, — напомнил депутат. - Что это за недомогание — от того, что вы вдруг прошли 3 километра после двух месяцев практически обездвиженности в маленькой квартире или это следствие респираторного заболевания".С 9 июня в столице отменяются пропуска и график прогулок в парках, начнут работать салоны красоты. 16 июня откроются музеи и летние кафе, 23 июня — рестораны и фитнес-центры.