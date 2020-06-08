Samsung запатентовала устройство с крайне необычной конструкцией экрана. Его дисплей может гнуться в двух местах, принимая зигзагообразную форму

Компания Samsung - один из лидеров рынка гибких смартфонов - запатентовала устройство с крайне необычной конструкцией экрана. Его дисплей может гнуться в двух местах, принимая зигзагообразную форму. Как может выглядеть такая модель, представили авторы голландского сайта LetsGoDigital.Судя по рендерам, созданным на основе схематических рисунков, верхняя часть дисплея сгибается внутрь, а нижняя - наружу. При этом любая часть не складывается полностью, а только изгибается, что вряд ли окажется практичным.Издание уточняет, что заявку подала не Samsung Electronics, а "дочка" компании Samsung Display, занимающаяся производством экраном, еще в 2018 году. Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) удовлетворили патентную заявку только спустя полтора года.Далеко не факт, что Samsung когда-нибудь начнет продавать устройство с подобным форм-фактором. Тем не менее, новый патент дает возможность проследить за экспериментами компании в этой области.Пока Samsung выпустила только два гибких смартфона: Galaxy Fold со складывающимся надвое дисплеем (читайте обзор Вестей.Ru), и Galaxy Z Flip, который в полураскрытом виде напоминает скорее пудреницу или крошечный ноутбук. В ближайшие месяцы ожидается анонс 2-го поколения Galaxy Fold, у которого гибкую панель нужно будет не открывать, как книжку, а откидывать.