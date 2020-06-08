Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия.

Саудовская Аравия провела рекордное повышение экспортных цен: стоимость эталонной смеси Arab Light для потребителей из Азии была повышена сразу на $6,10 за бочку – максимум как минимум за два десятилетия. В среднем госкомпания Saudi Aramco повысила цены на поставки в июле на все свои сорта в диапазоне $5,60-7,3 за бочку, что значительно выше ожидаемого повышения примерно на $4.План был, и план сработал. Перенос встречи ОПЕК+ с 18 июня на начало месяца, как полагали наблюдатели, был связан с публикацией экспортных цен со стороны Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Саудиты обычно публикуют цены в 4-5-е числа, но иногда могут сдвигать даты. В этот раз, судя по всему, они использовали этот фактор в качестве инструмента давления на встрече нефтедобывающих стран.Встреча ОПЕК+ в формате видеоконференции прошла в субботу, и стороны договорились о продлении сокращения добычи на прежних уровнях еще на месяц, а уже в воскресенье Саудовская Аравия объявила о резком повышении цен, тем самым удвоив набор факторов для продолжения нефтяного ралли.Кто бы мог подумать еще месяц назад, что на рынке нефти, где в апреле образовался рекордный избыток предложения, уже сейчас будут наблюдаться признаки дефицита.Как сообщает агентство Bloomberg, спрос на "черное золото" со стороны Китая уверенно восстанавливается.Саудовская Аравия продолжает играть ключевую роль на рынке углеводородов и оказывать серьезное влияние на цены. В марте, когда договориться о дальнейшем сокращении добычи в рамках ОПЕК+ не удалось, королевство развязало ценовую войну, снизив отпускные цены на максимальную величину за 30 лет.Как итог, стоимость нефти обвалилась до многолетних минимумов, правда, дополнительным, если не главным, поводом стал, безусловно, обвал спроса на фоне распространения коронавируса.Тем не менее уже тогда некоторые эксперты высказывали предположение, что обвал цен был спланированной акцией, причем, возможно, даже вместе с Россией.На фоне закрытия большинства экономик сокращать добычу в марте не имело особого смысла, так как спроса все равно не было и цены бы продолжали падать, поэтому вполне логично было устроить краткосрочный обвал, нанеся мощнейший удар по сланцевому сектору США.Затем уже в мае на рынке нефти воцарилось ралли, а саудиты заодно объявили о повышении цен для азиатского рынка.В мае нефтяные фьючерсы взлетели почти на 100%, а в июне продолжили свое восхождение. Котировки североморской смеси Brent достигали отметки $43 за баррель, а такая цена уже вовсе не является критичной для многих крупных производителей.Американский энергетический сектор также крайне заинтересован в росте цен, и об этом неоднократно заявлял Дональд Трамп. В противном случае по нефтедобывающему сектору экономики США прокатится волна банкротств.Вместе с тем, если сланцевые компании снова начнут увеличивать добычу, ценовое восхождение может застопориться.