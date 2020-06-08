Анна Семенович неожиданно сменила имидж. Сделала это певица довольно радикально.

Анна Семенович неожиданно сменила имидж. Сделала это певица довольно радикально.40-летняя телеведущая продемонстрировала результат в своем инстаграм-аккаунте. Анну Семенович все привыкли видеть блондинкой. Однако несколько раз звезда признавалась, что ей поднадоел образ белокурой красотки.Но такого преображения экс-солистки группы "Брестящие" не ожидал никто: она стала брюнеткой. Исполнительница опубликовала короткое видео, где предстала в новом образе.Судя по всему, ролик был записан в салоне красоты. Анна Семенович устроила шуточный опрос среди своих поклонников, чтобы узнать, как они оценивают ее новую внешность. 58% проголосовавших ответили "офигенно", 42% – просто "нравится".Отметим, что певица стремится бросить лишний вес. Несколько дней назад уехала в клинику, где под присмотром специалистов проходила процедуру голодания.Певица выдержала в таком режиме четыре дня. Как писали "Дни.ру", звезда рассказала, что после отсутствия пищи в течение нескольких суток она почувствовала, как у нее уменьшился желудок.