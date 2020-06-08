Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, что во многих регионах страны купальный сезон начнется уже в начале следующей недели. Так, вода в Москве-реке прогреется до 19 ..

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, что во многих регионах страны купальный сезон начнется уже в начале следующей недели. Так, вода в Москве-реке прогреется до 19 градусов уже на выходных.Температура воды у побережья Черного моря в настоящее время составляет около 17-18 градусов. Однако Вильфанд отметил, что уже через неделю она повысится до 20 градусов, что является безопасным показателем для купания.