На этой неделе россиян ожидают длинные выходные – 12 июня, в пятницу, отмечается День России. О погоде на предстоящий уикенд Вестям.Ru рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

На этой неделе россиян ожидают длинные выходные – 12 июня, в пятницу, отмечается День России. О погоде на предстоящий уикенд Вестям.Ru рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам синоптика, сейчас в Москве и области температура воздуха превышает климатическую норму, но к выходным вернется к нормальным значениям."На этой неделе мы будем находиться под западным крылом антициклона, поэтому жарко, душно, температура на 6-8 градусов выше нормы: ночами 13-18 градусов, днем – 26-31", – рассказал Тишковец. При этом из-за повышенной влажности и разогрева воздуха после полудня будут образовываться кучево-дождевые облака, поэтому возможны осадки, но местами – не более чем на 10 процентах территории.Такая обстановка сохранится не надолго: уже 12 июня ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться скоротечными ливнями и грозами. Это понизит температурный режим до многолетней нормы. К выходным ночная температура составит 10-15 градусов, а дневная – 19-24."На праздники будет комфортно: повеет освежающим скандинавским типом метеоусловий. В пятницу пойдут короткие грозовые дожди, а в субботу возможны локальные дожди ночью, а в воскресенье уже будет солнечно", – отметил Тишковец.Что касается второй половины июня, то в Центральной России она будет вполне комфортной с умеренным температурным фоном, полагает синоптик."Положительная аномалия температуры уменьшится, температура почти что будет соответствовать норме, – заключил эксперт. – Я не вижу никакой экстремальной жары и экстремального холода. Вторая половина июня будет более стабильной, нежели то, что мы наблюдали в первой половине".В начале июня циклон принес в Москву экстремальные ливни. На одну только Москву вылилось 146 миллиметров осадков – это три майские и почти две июньские нормы.