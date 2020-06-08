В Волгограде в субботу бетономешалка протаранила на перекресте каршеринговый автомобиль. Пассажир, сидящий на переднем сидении, был госпитализирован, однако вскоре скончался от полученных травм.

В Волгограде в субботу, 6 июня, бетономешалка протаранила на перекресте шоссе авиаторов и улицы Сесогорской каршеринговый автомобиль.Пассажир, сидящий на переднем сидении, был госпитализирован, однако вскоре скончался от полученных травм.Полицейские опубликовали кадры аварии, снятые камерой наблюдения, на которых видно, как грузовик ударил легковую машину в бок и протащил ее добрый десяток метров, прежде чем остановиться.По информации ГУ МВД по Волгоградской области, бетономешалка ехала на запрещающий сигнал светофора.