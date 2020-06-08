Появились детали снятия карантина в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин 8 июня обнародовал график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в городе до 1 июля.

Появились детали снятия карантина в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин 8 июня обнародовал график поэтапного смягчения ограничительных мер по коронавирусу в городе до 1 июля.По словам градоначальника, санитарные ограничения и "ограничения по самосохранению людей" будут актуальны не один месяц. При этом основную их часть снимут.Собянин отметил, что пора возвращаться к нормальной жизни, имея в виду восстановление работы ресторанов, кафе, гостиниц, туристического бизнеса, фитнес-центров. Разрешать проведение свадеб, фестивалей и других массовых мероприятий, по его мнению, пока рано.Стало известно, что дальнейшее планируется провести в три этапа – 9, 16 и 23 июня, сообщает "Интерфакс". Уже на первом этапе в городе будут отменены цифровые пропуска и режим самоизоляции. Люди смогут передвигаться по столице без ограничений.Кроме того, с 9 июня смогут открыться салоны красоты, ветеринарные клиники и кладбища, а каршеринг возобновит работу в прежнем режиме. Наряду с этим театрам позволят начать репетиции. С 16 июня вновь заработают музеи, выставки и летние веранды кафе, а с 23 июня – тренажерные залы и бассейны. На третьем этапе также будет восстановлена работа детских садов.4 Июн 2020 в 12:52 PDTНапомним, что 5 июня Сергей Собянин анонсировал радикальные решения по По его словам, к таким действиям можно будет перейти на следующей неделе, так как в городе сохраняется положительная динамика по снижению заражаемости коронавирусом.