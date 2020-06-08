Москва вступает в новый этап снятия ограничений по пандемии коронавируса COVID-19. Уже с 9 июня обладатели льготного проезда на столичном транспорте вновь смогут воспользоваться своими социальными картами.

Москва вступает в новый этап снятия ограничений по пандемии коронавируса COVID-19. Уже с 9 июня обладатели льготного проезда на столичном транспорте вновь смогут воспользоваться своими социальными картами.Об этом в прямом эфире телеканала "Россия 1" объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал о трех этапах, на которых будут постепенно сниматься ограничения.Также с 9 июня отменяется введенный с 28 марта режим самоизоляции. Отменяется действие всех цифровых пропусков. Все жители мегаполиса могут свободно выходить на улицы, прогуливаться в парках, пользоваться общественным транспортом. Это стало возможным после того, как в течение трех недель заболеваемость коронавирусной инфекцией в российской столице снижалась. Москва стала одним из пяти российских регионов, где эти условия для отмены режима отмены самоизоляции были выполнены.С 30 марта не было ни одного неконтролируемого всплеска активности, отметил Собянин. Москвичи ответственно выполняли все требования к ним. Теперь из больниц выписывается больше пациентов, чем в них попадают. Не привело к росту заболеваемости и снятие ряда ограничений.Сергей Собянин подчеркнул, что Москва – один из мировых лидеров по плотности населения. Ограничения снимаются постепенно для обеспечения плавной адаптации горожан к нормальной жизни. Москва фактически возвращается к обычному режиму жизни, подчеркнул мэр Собянин.Сохраняется в Москве по-прежнему перчаточно-масочный режим.