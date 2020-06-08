Злоумышленник инсценировал хищение иномарки с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО...

Сотрудниками Управления уголовного розыска при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержан 34-летний мужчина по подозрению в мошенничестве с целью получения страховой выплатыВ территориальный отдел обратился 39-летний сотрудник одной из страховых компаний Москвы с заявлением о мошеннических действиях. Он пояснил, что в компанию обратился мужчина с целью получения выплаты в размере более 3,5 млн. рублей, вследствие наступления страхового случая после якобы хищения его автомобиля марки «БМВ X5».По данному факту СО МО МВД России Московский г. Москвы было возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками правоохранительных органов был установлен и задержан 34-летний приезжий, обратившийся в страховую компанию. Стало известно, что автомобиль в действительности похищен не был. Злоумышленник инсценировал хищение иномарки с целью получения страховой выплаты по договору КАСКО.По данному факту СО ОМВД по району Лефортово г. Москвы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников преступления, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанного.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-94-70