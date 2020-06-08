Злоумышленники, используя поддельные доверенности и документы, удостоверяющие личность, осуществляли перевыпуск сим-карт абонентов одного из сотовых операторов...

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в краже денежных средств дистанционным способом.Оперативниками установлено, что злоумышленники, используя поддельные доверенности и документы, удостоверяющие личность, осуществляли перевыпуск сим-карт абонентов одного из сотовых операторов. Затем под видом клиентов они заходили в банковские онлайн-приложения и присваивали деньги, находившиеся на расчетных счетах потерпевших.В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории Московского региона и города Самары полицейскими задержаны четверо подозреваемых: одна женщина и трое мужчин.Следственным отделом ОМВД России по району Куркино города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены поддельные документы: водительские удостоверения и паспорт гражданина Российской Федерации. Также изъяты банковские карты, оформленные на подставных лиц, компьютерная техника и сим-карты, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.Имеются основания полагать, что злоумышленники могут быть причастны к совершению нескольких аналогичных преступлений на территории города Москвы. По предварительным данным, общий ущерб превышает миллион рублей.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк