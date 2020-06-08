"Девятнадцатилетний уроженец Республики Абхазии Олег Бушев принес Присягу гражданина Российской Федерации", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Девятнадцатилетний уроженец Республики Абхазии Олег Бушев принес Присягу гражданина Российской Федерации, после чего начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Дмитрий Сергиенко вручил ему российский паспорт», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В июле прошлого года медики диагностировали у молодого человека болезнь сердца. В России необходимая операция выполняются только при наличии у пациента российского гражданства. В качестве временной меры врачи подобрали для Олега лекарственный препарат, поддерживающий жизнь. Его мать Светлана Бушева занялась вопросом приобретения российского гражданства для себя, сына и матери.«Просьба посодействовать в скорейшем оформлении документов для юноши и его семьи поступила в МВД России и от представителей международного информационного телеканала RT в рамках совместного проекта «Не один на один».В декабре 2019 года Светлане Бушевой, ее сыну и матери ГУ МВД России по г. Москве выданы виды на жительство иностранных граждан на территории Российской Федерации. В феврале текущего года ГУ МВД России по г. Москве от Светланы Бушевой и ее матери приняты заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.17 марта заявительница стала гражданкой России. Ее мать в настоящее время находится в Абхазии и сможет получить российский паспорт после возвращения в Москву», - рассказала официальный представитель ведомства.Присутствовавшая на мероприятии Светлана Бушева поблагодарила полицейских за сердечное отношение к ее семье и оперативное решение вопросов по оформлению документов: «Я очень благодарна сотрудникам полиции за помощь. Все, к кому я обращалась с нашей проблемой, относились к нам с участием, без формализма, шли на встречу. Я всегда гордилась, что я русская. Огромное вам спасибо. Я говорю очень искренне».В свою очередь полковник полиции Дмитрий Сергиенко пожелал ее сыну скорейшего выздоровления.Скачать видео