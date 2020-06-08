Потерпевший рассказал, что неизвестный через окно проник в его квартиру на Туристской улице и похитил оттуда личные вещи и ювелирные изделия...

«Сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по СЗАО и ОМВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали подозреваемого в серии квартирных краж», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя столицы. Он рассказал, что неизвестный через окно проник в его квартиру на Туристской улице и похитил оттуда личные вещи и ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Туристской улице. Им оказался 36-летний приезжий.Установлено, что злоумышленник в вечернее время наблюдал за окнами квартир, в которых отсутствовал свет. После этого забирался на козырек крыши магазинов на первом этаже и проникал в квартиры, расположенные на втором или третьем этаже, затем похищал денежные средства, ювелирные изделия и личное имущество. Имеются основания полагать, что злоумышленник причастен к совершению 6 аналогичных эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил около 2 миллионов рублей.В ходе обыска по месту жительства задержанного была изъята часть похищенного.По данным фактам следствием Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56