Во время обыска в квартире мужчины, устроившего стрельбу из окна на юго-западе Москвы обнаружили алкоголь и Фенибут — рецептурное ноотропное средство.

Во время обыска в квартире мужчины, устроившего стрельбу из окна на юго-западе Москвы обнаружили алкоголь и "Фенибут" — рецептурное ноотропное средство, передает ТАСС.Как сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, это лекарство — нейростимулятор способствует активизации обмена веществ в нервных клетках и улучшает мыслительные процессы при неврологических проблемах.Стрелявший Дмитрий Павлов будет допрошен позже, он находится в больнице, в настоящее время ему проводят операцию.По словам соседей, мужчина недавно развелся с женой. Ранее в правоохранительных органах заявили, что Павлов мог находиться в неадекватном состоянии.Ранее сообщалось, что в воскресенье около 22:00 на улице Строителей, дом 5, корпус 3, мужчина открыл стрельбу, в результате которой были ранены двое прохожих, они госпитализированы.При задержании Павлов устроил стрельбу по сотрудникам спецподразделений. В ходе штурма легкое ранение получил сотрудник СОБР.По словам очевидцев, стрельба во дворе дома длилась около 20 минут.В отношении Павлова возбуждены уголовные дела по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Хулиганство".