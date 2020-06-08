Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь. В результате пострадали двое прохожих. В ходе задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.

Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Об этом сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.Накануне вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей. В результате пострадали двое прохожих. Во время задержания были ранены сотрудник Росгвардии и сам злоумышленник.Следственный комитет возбудил три уголовных дела — по статьям "Покушение на убийство", "Хулиганство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрелявший — бывший заместитель главы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Также ранее он занимал пост гендиректора завода "Серп и молот".