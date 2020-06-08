Москва сделала еще один серьезный шаг к обычной жизни без пропусков и ограничений. С 9 июня вновь откроются салоны красоты, в полном объеме заработает каршеринг, а уже через неделю можно будет выпить кофе на летних верандах. После этого на очереди фитнес-клубы, детские площадки и начало пассажирской навигации на Москве-реке.

Москва сделала еще один серьезный шаг к обычной жизни без пропусков и ограничений. С 9 июня вновь откроются салоны красоты, в полном объеме заработает каршеринг, а уже через неделю можно будет выпить кофе на летних верандах. После этого на очереди фитнес-клубы, детские площадки и начало пассажирской навигации на Москве-реке.Телефоны буквально разрываются. Электронная очередь (живой в новых условиях она быть не может) расписана на несколько недель вперед. Сейчас в одном из салонов идет генеральная уборка — до открытия осталось буквально несколько часов. Помимо выполнения всех обязательных требований здесь дополнительно установили защитные экраны. Рабочие кресла — через одного, мастера обязательно в одноразовых халатах и масках."Все будут сдавать анализы, запись будет вестись с промежутком в тридцать минут, антисептики будут установлены при входе. Чай и кофе мы теперь не разливаем, журналы не раздаем", — рассказала совладелица сети салонов красоты Элеонора Мовсисян.Для того, чтобы поехать в салон да и вообще куда-либо, пропуск больше не нужен — такси и общественный транспорт заработают без ограничений.Хорошая новость для тех, кто пользуется каршерингом: там тоже снимут ограничения. Это значит, что брать автомобиль можно будет на любое время. Прямо сейчас машины расставляют именно в тех местах, где на них самый большой спрос.Гулять с завтрашнего дня можно и нужно хоть каждый день, а вот садиться на скамейки, играть на детских площадках или заниматься на спортивных только с 23 июня.Непривычно пусто пока в акватории Москвы-реки. Пассажирская навигация откроется только через две недели. Подкрасить корпус, расставить мебель, наклеить ленты — пассажиров на борту будет вдвое меньше — большую часть стульев убирают, а вот веранды столичных ресторанов откроют уже через неделю. Их сегодня начали активно собирать по всему городу. Соблюдать безопасную дистанцию придется даже за одним столом — никаких больших компаний. Некоторые кафе даже планируют ввести ограничения — максимум два человека. Если гостей больше, то кому-то из них придется пересаживаться за соседний столик. Поужинать в зале получится лишь через две недели. Пока там устанавливают аппаратуру для очистки воздуха и думают, как сделать пребывание гостей максимально безопасным, например, устанавливают перегородки.На следующей неделе откроются столичные музеи и выставочные залы. Примет первых посетителей зоопарк. А вот чего ждать точно не придется, так это пробок. Что может быть более показательным признаком возвращения к привычной жизни, чем сегодняшние утренние заторы на въезде в Москву?