Режиссер Федор Бондарчук устроил велопрогулку с сыном Сергеем. Кинематографист в отличной физической форме.

Режиссер Федор Бондарчук устроил велопрогулку с сыном Сергеем.Кинематографист в отличной физической форме.Сергей появился на свет в браке режиссера Федора Бондарчукаи модели Светланы Бондарчук. 28-летний наследник знаменитости посвятил себякарьере актера.С отцом у Бондарчука-младшего отличные отношения. Об этомсвидетельствуют снимки в микроблоге молодого человека.Накануне, например, Федор и Сергей устроили прогулку навелосипедах. Знаменитости отдыхали за городом. "Проводим с отцом оперативныемероприятия", – шутливо подписал снимок наследник режиссера.На фото 53-летний Федор Бондарчук очень хорошовыглядит. Режиссер подтянут, видимо, походы вспортивный зал он не пропускает.Отметим, что у Сергея есть младшая сестра Варвара. Девушке 21год. Она родилась с особенностями развития, поэтому почти все детство провелаза рубежом, где проходила реабилитацию и училась. Сейчас Варвара живет сродными в Подмосковье.7 Июн 2020 в 5:49 PDTСветлана и Федор Бондарчук давно в разводе. Режиссер оставилсупругу после 25 лет отношений ради актрисы Паулины Андреевой. Экс-супругисмогли сохранить дружеские отношения, ведь они обязаны вместе заботиться обособенной дочери.Напомним, . Одну из главных ролей в ситкоме исполнил Федор Бондарчук. Режиссерсыграл чиновника столичной мэрии. Продюсером теленовеллы выступил СеменСлепаков.