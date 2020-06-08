Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание КоммерсантЪ.

Правительство РФ обсуждает возможность ограничения зарплаты топ-менеджерам государственных компаний и госкорпораций, сообщило издание "КоммерсантЪ".Предлагается ограничение суммарного годового дохода топ-менеджеров на уровне трехкратного денежного содержания премьер-министра.Денежное вознаграждение одного руководящего сотрудника госкорпораций или госкомпаний не должно превышать 30 миллионов руб. в год. Уровень зарплат топ-менеджеров государственных компаний планируется привязать к показателям эффективности (KPI). Например, такими показателями эффективности могут стать рост выручки, чистой прибыли.Ранее президент РФ Владимир Путин высказал свое мнение о размерах зарплат топ-менеджеров. "Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", — отметил он. Но необходимо учитывать и конкурентоспособность, и международный рынок труда — "в мире нет такого, чтобы начальники получали меньше своих подчиненных".Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в июне 2019 года заявил, что возьмет под контроль оценку эффективности топ-менеджеров государственных компаний, поскольку не выполняется поручение президента РФ о привязке зарплат топ-менеджеров госкорпораций к ключевым показателям эффективности.