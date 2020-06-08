В эфире телеканала Россия 1 врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Жуманова, отвечая на вопрос телезрительницы, пройдут ли сами некоторые проявления в период менопаузы, отметила: в ряде случаев самостоятельно женщина справиться не может и надо идти к специалисту.

В период менопаузы многие женщины чувствуют себя дискомфортно, но некоторым бывает особенно тяжело: появляется сильная раздражительность, начинаются сильные приливы, потливость, что нередко приводит к семейным проблемам.Между тем, женщины стесняются обращаться с такими вопросами к врачам, надеясь, что пройдет само.Так ли это? Или же чрезмерные приливы могут быть предвестниками более серьезных заболеваний?В эфире телеканала "Россия 1" врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Екатерина Жуманова, отвечая на соответствующий вопрос телезрительницы, отметила: в ряде случаев самостоятельно женщина справиться не может и надо идти к специалисту.Это касается, в частности, описанных телезрительницей симптомов: повышенной раздражительности и сильных приливов.Врач отмечает, что это — климактерический синдром, с которым надо обязательно справляться, иначе может быть и набор веса, и повышение давления, холестерина, сахара.По ее словам, многие проблемы со здоровьем начинаются у женщин именно с этого периода.Медик напоминает, что основной гормон эстроген при менопаузе понижается, а ведь именно он регулирует все обменные процессы в организме.Соответственно, если есть подобные проявления, надо идти к врачу, чтобы он определил, нужны ли серьезные препараты, или будет достаточно фитоэстрогенов (природных заместителей гормона).Екатерина Жуманова обращает внимание на то, что если говорить о заместительной гормональной терапии, то сначала надо пройти серьезное обследование.Но зачастую бывает достаточно фитоэстрогенов, которые содержатся во многих продуктах: например, в бобовых, сое, семечках льна, чечевице и некоторых других.Разумеется, придется серьезно ограничить или вовсе отказаться от жирного и сладкого, пирожных и тортиков. Словом, первый совет – это полностью перестроить питание, добавляя в него фрукты, овощи – витамины.Второй совет: не лежать у телевизора с пультом, а делать хоть какие-то упражнения – гимнастику, приседания, быструю ходьбу (но не топтание по кухне).Они, говорит эксперт, загоняют весь кровоток в мышцы, и таким образом выстраивается правильная система терморегуляции.Кроме того, женщинам с сильными приливами и особенно летом надо в обязательном порядке отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей.