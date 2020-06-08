На юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу. В результате несколько человек получили ранения.

На юго-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу. В результате несколько человек получили ранения.ЧП случилось вечером 7 июня на улице Строителей. Неадекватный мужчина совершил несколько выстрелов из окна квартиры. В результате два человека – мужчина и женщина – получили ранения.Полицейские оперативно прибыли на место происшествия. В ходе операции по задержанию злоумышленник открыл стрельбу. Один из правоохранителей пострадал.Как сообщает РИА Новости, нападавшего уже задержали. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Личность злоумышленника не раскрывается.Ранее на юге Москвы возле одного из домов на Михневской улице . По предварительным данным, трое мужчин сильно поссорились, в результате чего один из них достал оружие и выстрелил оппоненту в голову.Материал дополняется.