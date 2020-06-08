Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании. По его словам, в области внутреннего туризма у нашей страны есть потенциал для десятикратного роста.

Туристическая отрасль в регионах России полноценно заработает с 1 июля. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина.Речь идет о внутреннем туризме. По словам Чернышенко, в этой области есть потенциал для десятикратного роста."Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5-7 путешествий за год. То есть по сути это такой десятикратный потенциал роста", — сказал Чернышенко.Он пояснил, что весь июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры, а с 1 июля можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок. В 25 регионах отели уже открылись и работают на прием гостей.Чернышенко считает, что в первую очередь надо поддержать семейный туризм, предложить дополнительные льготные тарифы для поездок с детьми, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть. Сейчас Ростуризм разрабатывает соответственные культурно-познавательные программы.