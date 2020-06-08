Местные жители давно хотели оградить водоём от автостоянки

8 июня у Соловьиного пруда в городе Владимире сотрудники мэрии с местными жителями высадили аллею из 14 туй. Об этом сообщили в городской администрации.Таким образом представители городской администрации отреагировали на обращения жителей улицы Студенческой, которые давно хотели оградить деревьями придомовую автостоянку от водоёма.Поливать деревья будут сотрудники МКУ «Благоустройство», а другие вопросы ухода за растениями возьмут на себя местные жители.«Саженцы туи были приобретены в рамках программных мероприятий по повышению экологической безопасности города Владимира. В минувшие пятницу и субботу в рамках этой программы во Владимире уже были высажены 30 лип: по 15 штук на ул. Верхняя Дуброва и на пр. Ленина», - рассказали в пресс-службе.До конца сезона во Владимире будет высажено ещё 170 деревьев, а всего в 2020 году на улицах города их планируется высадить около 300 штук.