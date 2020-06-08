Антисептические средства являются отличным способом обезопасить себя от заражения коронавирусом через руки, продукты и поверхности. Однако при неправильном использовании они могут нанести вред здоровью.

Антисептические средства являются отличным способом обезопасить себя от заражения коронавирусом через руки, продукты и поверхности. Однако при неправильном использовании они могут нанести вред здоровью.Российский эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко напомнил, что при слишком частом использовании антисептиков погибают не только COVID-19 и другие вирусы, но и полезные бактерии. Кроме того, такая дезинфекция имеет ряд других побочных эффектов.Онищенко пояснил, что на коже человека имеется своя защитная микрофлора, которая может пострадать из-за применения подобных средств. При этом вредные микроорганизмы со временем приобретают "иммунитет" к антисептикам, если применять их регулярно."Мы нарушаем нормофлору, которая есть на руках", – цитирует специалистаГеннадий Онищенко обратил внимание, что большинство средств для дезинфекции рук представляют собой растворы на основе спирта, который может вызвать сухость кожи. Также подобные антисептики могут спровоцировать аллергическую реакцию. Чтобы избежать этих негативных последствий, эпидемиолог рекомендовал внимательно читать инструкцию перед применением дезинфектантов, передает .Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о . Он будет проходить в три этапа, которые начнутся 9, 16 и 23 июня соответственно.