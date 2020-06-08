До начала главного шествия страны остается все меньше времени. Торжественный парад в честь 75-летия Победы в ВОВ состоится на Красной площади в Москве 24 июня. Главные герои знаменательного события - ветераны - готовятся к празднику.

До начала главного шествия страны остается все меньше времени. Торжественный парад в честь 75-летия Победы в ВОВ состоится на Красной площади в Москве 24 июня. Главные герои знаменательного события — ветераны — готовятся к празднику. Один из участников Сталинградской битвы Евгений Рогов намерен побывать на всех памятных мероприятиях, передает ГТРК "Волгоград-ТРВ".Поучаствовать в параде планируют и волгоградские казаки. Они готовились к этому событию в течение нескольких месяцев. Теперь они продолжат тренировки на полигоне Алабино в Подмосковье.Отметим, поездка в столицу была запланирована еще на 9 мая, однако из-за COVID-19 событие было перенесено. Молодым казакам предстоит вдвойне почетная миссия – на Красной площади они вспомнят героев, в том числе из своих семей, победивших в страшной войне.