В больнице скончался злоумышленник, устроивший стрельбу на юго-западе столицы. Уточняется, что он был серьезно ранен сотрудниками правоохранительных органов при задержании. Стоит ..

В больнице скончался злоумышленник, устроивший стрельбу на юго-западе столицы. Уточняется, что он был серьезно ранен сотрудниками правоохранительных органов при задержании.Стоит отметить, что в отношении мужчины было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Накануне он открыл огонь из своей квартиры по людям. Есть версия, что подозреваемый в момент совершения преступления был в неадекватном состоянии, пишет .