В Алтайском крае с понедельника, 8 июня, снимается часть ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в новой редакции соответствующего указа, которую утвердил губернатор региона Виктор Томенко.

В Алтайском крае с понедельника, 8 июня, снимается часть ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в новой редакции соответствующего указа, которую утвердил губернатор региона Виктор Томенко.Как сообщается на официальном сайте края, с понедельника отменяются обязательная самоизоляция для приезжающих в регион граждан, а также ограничения по выходу из дома для всех, кроме людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.Жителям Алтайского края разрешат занятия спортом на воздухе, но не групповые и с соблюдением социальной дистанции.Указом также разрешается деятельность организаций всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей, торговля непродовольственными товарами с соблюдением установленных санитарных правил, открываются санаторно-курортные комплексы, имеющие медицинскую лицензию. Кроме того, открываются парикмахерские и салоны красоты.Развлекательные, культурные и спортивные мероприятия для жителей Алтайского края пока остаются недоступными.В середине этой недели губернатор Томенко сообщил, что эпидемиологическая ситуация в Алтайском крае пока не позволяет открыть спортзалы в регионе и в течение ближайшего месяца этого точно не произойдет.