Количество заболевших COVID-19 в березниковской больнице имени Е.А. Вагнера возросло. Как передает ГТРК Пермь, 21 человек госпитализирован накануне. Из них трое — из Александровска. По мнению специалистов, вспышка заболевания связана с увеличением числа контактов с инфицированными.

Количество заболевших COVID-19 в березниковской больнице имени Е.А. Вагнера возросло. Как передает ГТРК "Пермь", 21 человек был госпитализирован накануне. Из них трое — из Александровска.По мнению специалистов больницы, вспышка заболевания связана с увеличением числа контактов с заболевшими коронавирусом. В медучреждении уточнили: 20 пациентов переведены в инфекционное отделение из терапевтического. Именно там первоначально был выявлен ковидный больной.В общей сложности диагноз сейчас подтвержден у 59 человек, всего изолированы в инфекционном блоке 97. 28 пациентов — средней тяжести, один — в тяжелом состоянии, двое в реанимации. 29 человек из 88 проходивших лечение в краевой больнице с начала эпидемии уже выздоровели.По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Прикамье зафиксировано 67 новых случаев COVID-19. 38 пациентов лечатся в больницах, 28 – дома. Общее количество инфицированных составляет 2202 человека. Другие важные показатели: прирост больных за сутки — 3,1%. Коэффициент распространения заболевания — 0,96 (6 июня — 0,88). Для перехода ко второму этапу снятия ограничений эта цифра должна быть не больше 0,8.