Ситуация в клинике – критическая

Из-за вспышки коронавируса в больнице №4 города Владимира на улице Каманина закрыли неврологический корпус. По информации Зебра-ТВ, ситуация в клинике – критическая.В пресс-службе областной администрации заявили, что с 29 мая корпус неврологии закрыт для проведения дезинфекции. Часть медиков, заболевших COVID-19, проходит самоизоляцию дома, те, у кого остро проявляются симптомы заболевания – лежат в больницах.Пациентов, чувствующих себя хорошо, выписали. Других – перевели в больницу №6 в Юрьевце. Срочных поступивших тяжёлых пациентов направляют в Областную клиническую больницу города Владимира.