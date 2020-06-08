08.06.2020

2020-06-08 20:55:02

В центре Владимира исчезают старинные дома

На их место приходят новоделы. Специалистов волнует судьба некогда красивых зданий, которые создают облик древнего города. Об истории одного из таких зданий в репортаже Веры Куликовой.



- Посмотрите, сколько выдумки, сколько любви, надо было иметь, чтобы сделать такие наличники! Причем, они разные на первом и втором!

Наличники могли бы сделать одинаковые, по шаблону. Но хозяин, вернее хозяйка решила, что ее дом должен выделяться на улице. Научному сотруднику Областного архива Алексею Арескину удалось выяснить, что дом номер 14 по улице Музейной - до революции Борисоглебской - принадлежал крестьянке Ираиде Васильевне Чернецовой. Построен в начале двадцатого века, на деньги мужа. В 1909 году был подарен в качестве приданного их дочери - Софье Александровне. Здание интересно своей архитектурой. Например, брандмауером. Так называется глухая стена, построенная из кирпича - защита от пожара. Дома в то время в областном центре, в большинстве своем, были деревянными.

Светлана Мельникова, гендиректор ВСМЗ: «Стена делается специально из кирпича, потому что если дом загорится, эта каменная часть дома не позволит переброситься на соседние здания. Это было очень мудро! И люди, которые могли себе позволить сделать такой брандмауэр, они правильно делали».

Раньше дом украшала и красивая водосточная труба. Сейчас от нее остались лишь фрагменты. Отличительной чертой зданий 19-20 века во Владимире были дымники. Они создавали особый облик дореволюционного Владимира. То что они дошли до нашего времени, город должен быть признателен архитектору Игорю Александровичу Столетову. Не вмешайся он тогда в генплан, в центре Владимира могли бы стоять панельные пятиэтажки.

Но в любом случае, Новый Владимир постепенно наступает на древний город. Старые деревянные дома исчезают. Неизвестна судьба и двухэтажного особняка на Музейной, 14. Сейчас из него начали выселять людей. А поскольку дом не является памятником архитектуры, есть вероятность, что его снесут уже в ближайшее время.

Андрей Быков, главный архитектор г.Владимира: «Если дом будет использоваться как жилой, в перспективе, Потому что варианты, принимает решение, какой он будет - жилой или общественное здание - принимает непосредственно владелец земельного участка. Все градостроительные, а также требования к охране это предусматривают, что здесь должен быть тот или иной дом. Позволяют только строить в существующих параметрах»

Возникают проблемы и с владельцами домов, располагающихся в историческом ядре - они организуют парковки и вырубают деревья, там, где делать этого нельзя. Поскольку, это муниципальная территория. По словам гендиректора музея-заповедника Светланы Мельниковой, уникальный исторический облик Владимира исчезает с катастрофической скоростью.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: «Большая проблема в центральной части города, которую обычно принято называть даунтаун. Мы теряем рядовую классическую застройку 19 века, и когда к нам приезжают люди, мы видим, с каким трепетом они фотографируют крылечки, оставшиеся столбики коновязи».

Понятно, что люди хотят жить в домах с современными удобствами. Но сохранить облик здания - не менее важно. Поэтому, по мнению Мельниковой, необходимо вводить специальные обременения для владельцев таких домов. Хочешь жить в центре - сохраняй исторические детали. Чтобы потомки не могли бы нас упрекнуть, в том, что мы потеряли уникальный облик города!

Вера Куликова, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»