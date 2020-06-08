Новость о том, что российские оружейники создают снайперскую винтовку с заявленной дальностью стрельбы в 7 километров, наделала много шума в стране, в том числе в интернет-пространстве.

Новость о том, что российские оружейники создают снайперскую винтовку с заявленной дальностью стрельбы в 7 километров, наделала много шума в стране, в том числе в интернет-пространстве.В эфире телеканала "Россия 1" основатель оружейной компании Lobaev Arms и создатель нового оружия Владислав Лобаев рассказал об особенностях и практической ценности своего детища.По его словам, потребность в такого рода оружии давно существует. Есть две стороны его использования. Первая – рекордная, когда устанавливается предельная возможность винтовки.Это в данном случае как раз и будет — дальность 7 километров. Вторая – практическая. Она будет позволять работать среднеподготовленному снайперу на гораздо большую дальность, чем принято в мире. Сейчас это порядка 2 километра."Наша разработка позволит продвинуть эту дальность до 3 километров, что очень существенно, это предельная дальность современного боя", — уточнил оружейник.Он также отметил: все, что производит компания Lobaev Arms, делается исключительно из отечественных комплектующих. С 2006 года фирма не использует иностранных компонентов.Что касается самой возможности стрельбы за горизонт, Лобаев пояснил, что это вполне реально, но практического применения не имеет."Если стрелок поднимется на 10 метров в высоту, горизонт составит уже около 11 километров. Но в России сложно найти настолько ровную степь, как стол. Всегда присутствуют холмы или пригорки, не говоря уже о городе", — резюмировал он."Само изделие давно готово. Сейчас проходит эксперимент с четырьмя видами патронов к нему. Речь идет о том, какой вид патронов после заводских испытаний останется", — заключил оружейник.