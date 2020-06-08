08.06.2020

2020-06-08 08:10:03

В детских садах Владимира увеличивается количество дежурных групп

Во Владимире продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией. Но все больше людей выходят на работу. Поэтому количество дежурных групп в детских садах увеличивается. Как они работают?

Каждое утро для юных воспитанников детских садов начинается с проверки температуры и осмотра врача. Малейшее недомогание - и ребенку придется возвращаться домой. На воспитателях маски, перчатки, обработка рук антисептиком обязательна для всех - процесс, ставший уже привычным. Заведующая, Галина Фомина рассказывает: в детском саду всегда тщательно следили за соблюдением чистоты, а в нынешнее время только усилили меры.

Галина Фомина, заведующая ДОУ г.Владимира "Детский сад №13": “Приходят у нас педагоги в 7 утра. Они проветривают помещение, кварцуют, обрабатывается всеми средствами антисептическими. Это у нас в полном объеме и все очень строго и отработано. Прежде чем открыть эти группы, мы дистанционно обучали сотрудников. И до сих пор проходят дистанционно планерки, которые я лично провожу со своим замом по охране здоровья».

Еще одна особенность в детских садах в период пандемии - малочисленность, максимум 12 человек. Сначала в детском саду №13 была только одна группа на трех человек, но со временем количество желающих отдать ребенка в сад стало быстро расти. По словам Ирины Пеньковой, замначальника управления образования, в городе есть резерв образовательных организаций, на базе которых можно открыть группы, поэтому их количество будет постепенно увеличиваться .

Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования администрации г.Владимира: «Сегодня у нас работают дежурные группы в 86 детских садах, это практически все наши детские сады. Посещают эти дежурные группы 2332 человека на сегодняшний день. Посещают немного меньше, потому что часть детей на больничном, часть детей опрошены родителями по тем или иным причинам. Обслуживают эти группы 1216 сотрудников на сегодняшний день».

Сколько продлится особый режим- неизвестно. Но воспитатели и медики призывают родителей найти возможность оставить ребенка дома и записываться в дежурную группу только в самом крайнем случае. Оставаться дома все-таки безопаснее.

Юлия Болдина, Дмитрий Лизунов, Александр Чунаев

«Вести-Владимир»