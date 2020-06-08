Пошел мужик на охоту. Ходит весь день, никого подстрелить не может. И тут - выходит он на опушку - а там братки водку пьют, и зверья у них настрелянного - видимо-невидимо. Обидно мужику стало. - Мужики,- говорит - поделились бы каким трофеем охотничьим, а то весь день хожу, никого подстрелить не могу, чего жене домой нести?
- О чем разговор,- те отвечают. Только давай так: мы тебе глаза завяжем, а ты будешь зверя щупать и говорить,как его убили. Договорились. Завязали мужику глаза, начал он зверье ощупывать.
- Вот кабанчик, одногодка, выстрел под лопатку, вод косуля, двухлетка, высрел в голову... Ну и так далее. Набрал мужик зверья, напоили его братки, пришел он домой, завалился спать. Утром встал, жена на него как-то странно поглядывает.
- Ты чего это, - с
еще анекдот!