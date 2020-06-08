В группу ВКонтакте города Чайковский Пермского края попало видео, как женщина ползком добирается до магазина и тащит за собой сумку. Автору ролика на предложение обращаться к волонтерам пенсионерка ответила, что они покупают не то, что ей нужно и вообще она просто решила так сама прогуляться.

В группу "ВКонтакте" города Чайковский Пермского края попало видео, как женщина ползком добирается до магазина и тащит за собой сумку.Автор ролика сначала предлагает пожилой женщине помощь, но она отказывается, затем он ей советует обратиться к волонтерам.Однако на это женщина отвечает, что отправляла их со своим списком, но они покупали не то, что ей нужно.Травму спины женщина получили шесть лет назад, и с тех пор она не может передвигаться но недавно пенсионерка научилась самостоятельно вставать.После того, как этот ролик приобрел большой резонанс, она рассказала журналистам, что просто решила выйти прогуляться и посмотреть, что есть в магазинах, в которых уже давно сама не была.Кроме того, пожилая женщина заявила, что у нее все в порядке и попросила не делать из мухи слона, сообщает ГТРК "Пермь".