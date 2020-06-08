Мероприятия направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

В рамках кампании «Безопасное лето» и в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудниками Госавтоинспекции Киржачского района проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление и профилактику нарушений требований Правил дорожного движения в части перевозки детей в салоне автомобиля. В ходе рейда было выявлено 4 водителя, перевозивших юных пассажиров в салоне автомобиля без использования специальных детских удерживающих устройств либо не пристегнутых ремнями безопасности. Всем водителям, перевозившим в салоне автомобиля детей, вручались памятки «Семь правил безопасной поездки с ребенком в автомобиле».Дети и подростки являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения. Их безопасность полностью зависит от взрослых, которые должны быть максимально внимательными на дороге и соблюдать Правила дорожного движения.Госавтоинспекция напоминает: перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковых автомобилях, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 (включительно) возможна с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.Необходимо помнить, что применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием обеспечения безопасности детей-пассажиров и снижения риска получения травм в случае дорожно-транспортного происшествия.