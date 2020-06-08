Владимирская область – первый регион в стране, где заключён комплексный договор на поставку газа через МФЦ

Жители Владимирской области при государственной регистрации сделок с недвижимостью могут одновременно получить в МФЦ услугу по заключению договоров о поставке газа и техобслуживания газового оборудования.По информации пресс-службы Белого дома, Владимирская область – первый регион в стране, где по поручению Президента РФ Владимира Путина заключён комплексный договор на поставку газа через МФЦ. Представители ГБУ «МФЦ Владимирской области», АО «Газпром газораспределение Владимир» и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» подписали соответствующее соглашение.«Мы предлагаем нашим потребителям существенно сэкономить время. Процедура оформления документов для подключения газоснабжения стала ещё удобнее. Получить необходимые услуги теперь можно в одном месте, одновременно с регистрацией прав на недвижимость», – сообщил Алексей Конышев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир» и ООО «Газпром межрегионгаз Владимир».