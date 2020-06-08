В Московском зоопарке появился на свет птенец редкого черного аиста. Он вылупился 2 мая, а сейчас в официальном блоге зоопарка в Instagram впервые появилось видео с ним.

В Московском зоопарке появился на свет птенец редкого черного аиста. Он вылупился 2 мая, а сейчас в официальном блоге зоопарка в Instagram впервые появилось видео с ним.Как отмечают зоологи, птенец здоров и активен, у него уже начинают появляться черные перья на крыльях. Однако беспокоить птиц, чтобы взвесить малыша, сотрудники зоопарка пока не стали. Черные аисты опасаются людей и ведут скрытный образ жизни.Долгое время в Московском зоопарке не было черных аистов, и вот пара птиц не просто поселилась в зверинце, а начала размножаться."То, что получилось добиться их размножения – большой успех отдела орнитологии", – подчеркнули в зоопарке.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 7 Июн 2020 в 11:57 PDTЧерный аист – редкая и очень скрытная птица. В отличие от своего ближайшего родственника, белого аиста, он держится всегда вдали от человека, поселяясь в глухих, труднодоступных местах. Занесен в Красную книгу РФ, Белоруссии и ряда других стран.