Российская столица постепенно возвращается к привычной жизни, в том числе и ее транспортная экосистема. Вместе с отменой пропускного режима полноценную работу начнет и каршеринг.

Российская столица постепенно возвращается к привычной жизни, в том числе и ее транспортная экосистема. Вместе с отменой пропускного режима полноценную работу начнет и каршеринг.Уже начиная со вторника, 9 июня, в Москве снимаются все ограничения с работы каршеринга. Операторы, наконец, возобновят работу по привычным правилам, а автомобили можно будет арендовать для любых краткосрочных целей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, чьим указом отменяется целый ряд ограничительных мер.Каршеринг запустил работу еще 25 мая, однако был доступен в урезанном формате - пользователи могли арендовать автомобиль лишь на 5 дней, что многим оказалось не по карману. Кроме того, в Москве с 9 июня отменяется и пропускной режим на транспорте, так что оформлять электронные разрешения и указывать их при бронировании каршеринга больше не понадобится."С завтрашнего дня полностью отменяются ограничения на работу каршеринга. Теперь машину можно взять на любое время - автомобили продолжат дезинфицировать. И все же просим надевать маски и перчатки при пользовании каршерингом - так безопаснее", - говорится в сообщении столичного Дептранса.В ведомстве отмечают, что сейчас каршерингом пользуется 1,7 тысячи человек, однако уже с 9 июня эта цифра должна радикально вырасти, ведь общий размер парка автомобилей каршеринга в Москве достигает 30 тысяч машин.