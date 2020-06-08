В российской столице умер еще 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. с коронавирусом. Уточняется, что всех пациентов лечили от пневмонии. Стоит отметить, что всего в России за минувшие ..

В российской столице умер еще 51 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. с коронавирусом. Уточняется, что всех пациентов лечили от пневмонии.Стоит отметить, что всего в России за минувшие стуки подтвердили почти девять тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пишет . В частности, в столице появилось еще 1 956 пациентов с COVID-19.